Borse europee aprono in lieve rialzo

Apertura in rialzo per le piazze europee. Milano, ieri la peggiore, parte a +0,54%. Incrementi tra i 4 e i 5 decimi di punto percentuale per gli altri listini principali.

Contrastate invece le Borse asiatiche: Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,7%, vanno male le Borse della Cina continentale ma non Hong Kong, che sale di oltre l'1%. Spinta dal balzo di alcuni titoli dell'high tech - come la società di servizi Internet JD, che guadagna quasi il 5% - che oggi sono trainati dalla notizia che una delle stelle del trading americano, Michael Burry (ispiratore del personaggio protagonista del film 'La grande scommessa') negli scorsi mesi ha acquistato quote importanti in alcune di queste società tramite il suo fondo Scion Investment. E tanto basta per convincere molti operatori a fare lo stesso.

Mentre sul fronte dei cambi l'euro torna a recuperare nei confronti del dollaro, e risale stamattina sopra quota 1,07.