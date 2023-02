Borse europee aprono in positivo in attesa della Fed

L'evento che tutti gli operatori di mercato aspettano è fissato per stasera alle 20 ora italiana - le 14 a Washington - quando il presidente della Federal Reserve Jerome Powell farà la sua conferenza stampa e dirà qualcosa in più su come si muoverà la politica monetaria americana nell'anno appena iniziato. Il clima di questa attesa, nel frattempo è diventato più disteso: se ieri la gran parte dei listini erano in rosso, oggi le Borse europee aprono in rialzo,anche se contenuto - per Milano, +0,4%.

In recupero anche le piazze asiatiche, soprattutto Seul (+1,02%) e le Borse della Cina continentale. Tutto merito della buona seduta di ieri a Wall Street, sostenuta dalle buone perfomance di diverse società importanti premiate dal mercato dopo la presentazione dei conti trimestrali. Tra queste spicca General Motors, che nonostante l'annata complessa del settore auto ha registrato conti migliori delle attese; cosa che ha spinto il titolo a chiudere in rialzo di oltre l'8%. Mentre tra oggi e domani arriveranno i bilanci 2022 di alcune delle cosiddette big tech, settore che vive una fase molto difficile. La prima, oggi, sarà Meta (casa madre di Facebook), poi toccherà ad Amazon e Apple.