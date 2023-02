Borse europee caute, chiusa Wall Street

Giornata povera di spunti per le Borse europee con la chiusura per festività di Wall Street. Milano al momento è la peggiore, a -0,52%, unica in negativo insieme a Parigi mentre Londra e Francoforte restano appena sopra la parità. Ad appesantire oggi il listini principale di Piazza Affari è il settore bancario, con diversi titoli in calo di oltre il 2% - Unicredit in particolare a -2,66%. Scivola anche Telecom Italia, che dopo il rally della scorsa settimana oggi è tra i peggiori a -2,68%. Il bilancio dall'inizio dell'anno resta comunque molto positivo per la Borsa di Milano, che dal 1° gennaio a oggi ha guadagnato complessivamente quasi il 17%. Per effetto di un quadro macroeconomico confortante, con i timori di recessione in Italia e in Europa che sembrano allontanarsi, ma anche per il fatto che, dicono gli analisti finanziari, molti titoli anche nel listino principale erano sottovalutati rispetto al reale valore delle imprese di riferimento.