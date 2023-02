Borse europee caute, chiusa Wall Street

Giornata povera di spunti per le Borse europee con la chiusura per festività di Wall Street. Milano al momento è la peggiore, a -0,56%, in negativo anche Parigi mentre Francoforte chiude vicina alla parità e Londra appena sopra. Ad appesantire oggi il listini principale di Piazza Affari è il settore bancario, con diversi titoli in calo di oltre il 2% - Unicredit in particolare a -2,85%. Scivola anche Telecom Italia, che dopo il rally della scorsa settimana oggi è tra i peggiori a -2,71%. Il bilancio dall'inizio dell'anno resta comunque molto positivo per la Borsa di Milano, che dal 1° gennaio a oggi ha guadagnato complessivamente quasi il 16,5%. Per effetto di un quadro macroeconomico confortante, con i timori di recessione in Italia e in Europa che sembrano allontanarsi, ma anche per il fatto che, dicono gli analisti finanziari, molti titoli anche nel listino principale erano sottovalutati rispetto al reale valore delle imprese di riferimento.

Spread tra Btp italiano e bund tedesco in lieve risalita a 187 punti base, con il rendimento sul decennale italiano al 4,33%.

Euro ancora in calo nei confronti del dollaro, a 1,0686.