Borse europee in calo

Avvio nervoso per le Borse europee, con tutti i listini principali in calo - Milano la peggiore a -0,61%.

Ancora più in negativo le Borse asiatiche, con la sola eccezione di Tokyo, decisamente preoccupate per l'aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina.

In netto calo Shanghai e Shenzhen, le due principali Borse della Cina continentale, e soprattutto Hong Kong (-2,04%), la piazza finanziaria asiatica con maggiori legami con l'Occidente oltre che quella su cui pesa di più il settore tecnologico. Che, secondo gli operatori, è quello che potrebbe pagare di più, per esempio in termini di dazi o altre forme di ritorsione, un ulteriore peggioramento dei rapporti.

Tutt'altri fattori muovono invece il mercato dei cambi, in particolare quello tra euro e dollaro. Che dopo la doppia decisione di politica monetaria della scorsa settimana - da parte della Federal Reserve e della Banca centrale europea - inverte la tendenza a favore della valuta americana, con l'euro che scende dall'1,09 della scorsa settimana all'1,079 di questa mattina.