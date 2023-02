Borse europee in negativo, male Wall Street

Seduta negativa per le Borse europee che pagano la brutta giornata di Wall Street e in generale una fase di assestamento dopo un inizio anno molto positivo. Milano anche oggi è la peggiore, a -0,68%, mentre perdono tra i 4 e 5 decimi di punto gli altri listini principali. Piazza Affari di nuovo penalizzata dal calo dei titoli bancari - Unicredit si conferma la peggiore con un calo di oltre ill 2%, anche se va precisato che il titolo esce da un mese molto positivo (+24,4%) e quindi potrebbe scontare qualche presa di beneficio.

Segno meno anche per Wall Street, ieri chiusa per festività, con Dow Jones e Nasdaq in calo rispettivamente dell'1,5 e del 2%. Pesano i risultati deludenti di alcune società importanti, in testa i giganti della grande distribuzione Walmart (-0,18%) e Home Depot (-5,34%). Che hanno pubblicato conti inferiori alle attese, ma soprattutto previsioni molto molto prudenti sull'andamento delle vendite, e quindi del clima economico, nel 2023.

Mentre sul fronte dei cambi continua il calo dell'euro, ora a 1,0676 sul dollaro - a inizio febbraio eravamo sopra quota 1,09.