Borse europee positive con l'eccezione di Londra

Chiusura in positivo per i principali listini europei. Milano, in difficoltà nelle ultime sedute, oggi è invece la migliore con un +0,65%. Positive anche Parigi e Francoforte mentre Londra è in controtendenza a -0,29%. Spostano poco sui mercati i due importanti dati macroeconomici pubblicati in giornata: la lettura definitiva dell'inflazione di gennaio dell'eurozona, rivista a +8,6% ma comunque in calo rispetto a dicembre, e il prodotto interno lordo americano del 4° trimestre, con le stime di crescita riviste a +2,7%. A Piazza Affari si segnala la giornata molto difficile per Eni, peggiore del Ftse Mib con un calo di oltre il 5%, nonostante i conti 2022 pubblicati in mattinata riportassero utili record e un dividendo in aumento del 7% rispetto al 2021. Operatori delusi soprattutto dal piano strategico 2023, fortemente incentrato sul gas ma in cui si ammettono alcuni ritardi nella conclusione di accordi internazionali, in particolare in Algeria. Oltreoceano, girano appena sotto la parità gli indici principali: Dow Jones a -0,26&, Nasdaq a -0,18%. Tra i titoli tecnologici spicca il +12,56% di Nvidia, produttore di microchip, che in controtendenza con la fase difficile del settore ha pubblicato dati su vendite e previsioni trimestrali molto migliori delle attese, grazie alla forte crescita nel segmento dei chip usati per l'intelligenza artificiale.