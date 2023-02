Borse europee positive, gas in calo

Giornata positiva per le borse europee, soprattutto per Milano +1,16% e Parigi +0,89%. Londra e Francoforte chiudono in lieve rialzo, +0,18% mentre Wall Street prosegue in calo dopo alcuni dati migliori delle attese, tra cui quelli sui sussidi alla disoccupazione. I timori di nuovi rialzi ai tassi di interesse muovono i mercati ormai da settimane. Oggi la Bce nel suo bollettino mensile ha confermato un nuovo aumento a marzo di 50 punti base.

A piazza Affari in luce Tenaris dopo i conti, +8%, bene anche Unicredit +4,26% e Pirelli dopo la smentita da parte dell'azionista cinese Sinochem di una possibile vendita della quota, + 3,36%. Il gas scende sotto i 52 euro al mwh mentre lo spread si raffredda a 185 punti base ma il rendimento decennale chiude in rialzo al 4,33%.