Borse in calo, Milano controcorrente strappa un +0,12%

A fine seduta, solo Milano si salva: Piazza Affari è l'unica borsa europea a chiudere in territorio positivo, limando però i guadagni allo 0,12%.

Londra perde lo 0,74%, Francoforte lo 0,11%, Parigi lo 0,40%. È stata una seduta molto volatile: gli investitori non hanno apprezzato i dati sull'inflazione di Francia e Spagna, più alti del previsto.

A Piazza Affari brilla il titolo Saipem che chiude in rialzo del 2,78% dopo la presentazione dei conti. Per il settore bancario gioie e dolori: bene i titoli Unicredit (+1,43%), Bper (+1,28%), Intesa (+1,13%) e Banco Bpm (+1%). Al contrario, per Mps un tonfo dell'8% dopo l'annuncio di Axa che vende l'8% del capitale. I vertici di Bpm smentiscono ipotesi future di aggregazioni con il Monte dei Paschi.

Wall Street procede incerta e contrastata, mentre l'euro recupera qualche posizione e si scambia a 1,0606 contro il dollaro.

Gas naturale ancora giù a 46,5 euro per megawatt/ora sul mercato di Amsterdam.