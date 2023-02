Avvocato muore dopo lo sparo accidentale della sua pistola nella sala della risonanza magnetica

È morto dopo circa un mese di agonia, Leandro Mathias, 40 anni, avvocato brasiliano bolsonarista, strenuo sostenitore dell’uso delle armi da fuoco per difesa personale. Si era ferito con la sua stessa pistola lo scorso 16 gennaio in un laboratorio radiologico a San Paolo, dove aveva accompagnato la madre per una risonanza magnetica. L'arma avrebbe colpito il macchinario ed è partito un colpo che ha raggiunto l'uomo all'addome.

Favorevole alla diffusione di armi e membro di spicco dell’associazione Collezionisti, Tiratori sportivi e cacciatori, era molto conosciuto sui social dove portava avanti le sue tesi: aveva un profilo su TikTok da oltre settemila seguaci.

In quattro anni di governo, l’esecutivo di Jair Bolsonaro ha concesso una media di 691 licenze al giorno per nuovi porto d’armi.