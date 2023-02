Brexit, salta l'incontro tra Re Carlo III e la presidente della commissione Ue von der Leyen

Dopo la rivelazione pubblica del piano, fonti del governo britannico hanno affermato che la Von der Leyen non si recherà nel Regno Unito, ma che non sarebbe stato in ogni caso improprio per il re , in quanto capo di stato, incontrare un leader europeo in visita.

Il piano per sabato prevedeva che Von der Leyen incontrasse il primo ministro Rishi Sunak per approvare l'accordo e separatamente vedesse il re. La decisione di organizzare il faccia a faccia tra la presidente della commisione Ue e il sovrano sarebbe stata concordata congiuntamente da Downing Street e Buckingham Palace.

Il monarca è tenuto dalla Costituzione a mantenere la sua neutralità politica, tuttavia, pur non partecipando alla trattativa, il suo incontro con la presidente della Commissione avrebbe potuto essere visto come un sostanziale avvallo. Il governo è stato accusato di voler "politicizzare" la monarchia, nega qualsiasi mira e assicura che l'incontro sarebbe stato tenuto completamente separato dalla Brexit.

L'accordo che agita i Tory

Il premier Rishi Sunak è in trattative da settimane con l'Ue sull'accordo post-Brexit per l'Irlanda del Nord, accordo che ha creato un confine effettivo nel Mare d'Irlanda, mettendo in difficoltà le aziende che cercano di inviare merci dalla Gran Bretagna. Sembra che una soluzione sia in dirittura d'arrivo. Secondo The Times, Sunak vuole chiudere l'accordo domenica e vuole pubblicare la bozza con o senza l'esplicito avallo del Partito democratico unionista, pronto a sfidare gli euroscettici Tory, nonostante questi minaccino "la guerra civile", tenendo testa all'ostilità dell'ala eurofoba del partito, capeggiata dall'ex capo del governo Boris Johnson.

In base alle modifiche proposte alle regole post-Brexit per l'Irlanda del Nord, quasi tutti i controlli e la maggior parte dei documenti sulle merci che attraversano il Mare d'Irlanda verrebbero eliminati. Boris Johnson ovviamente è contrario, convinto che il piano di Sunak darebbero comunque all'Unione Europea una certa sovranità sull'Irlanda del Nord.

L'ex premier spinge per il ddl disegnato all'epoca del suo governo, che avrebbe consentito al governo di rimangiarsi 'in toto' l'attuale accordo sulla Brexit, ma il piano comporta problemi legali che espongono Londra al rischio di dover pagare risarcimenti all'Unione europea.

Fatto sta che Von der Leyen sarebbe dovuta arrivare oggi nel Regno Unito per annunciare l'accordo con Sunak e poi incontrare il re per il te' al palazzo di Windsor. L'appuntamento è saltato, ma Downing Street è stato accusato di aver tentato di trascinare il re in politica. Secondo Jacob Rees-Mogg, l'ex ministro di gabinetto e voce euroscettica dei Tory "si è agito al limite della correttezza costituzionale".