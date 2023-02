Paura a Bruxelles. Squadre di polizia alla ricerca di persone sospette e armate

Un'importante operazione di polizia è in corso in rue Boduagnat, nel quartiere europeo di Bruxelles, in Belgio.

Poco prima delle 18 è stata segnalata la presenza di persone armate in zona. La polizia sta cercando i sospetti. Secondo i media locali sarebbero trincerati in un edificio. Sul posto sono dispiegate diverse unità, almeno un elicottero, vigili del fuoco e membri delle squadre speciali. La zona è ora stata transennata e per le ricerche sono stati mobilitati una trentina di agenti e dispiegato un elicottero della Polizia Federale.

"La polizia è stata informata intorno alle 18 di un incidente nel distretto europeo", spiega Willemien Baert, il portavoce della procura. "Si dice che diversi sospetti armati si siano rifugiati nella zona. La polizia ha transennato l'area e ora sta cercando queste persone. I vigili del fuoco e i soccorsi sono allertati", ha evidenziato.