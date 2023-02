Cabina di regia a Palazzo Chigi tra governo e imprese per i fondi del PNRR e il Repower Eu

Terminata dopo circa un'ora, a Palazzo Chigi, la cabina di regia sul Pnrr per avviare il confronto sul Repower Eu: alla riunione, presieduta dalla premier Giorgia Meloni, hanno partecipato i ministri per il Pnrr Raffaele Fitto, delle Imprese Adolfo Urso, dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, insieme al sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, ai viceministri agli Esteri Edmondo Cirielli, alle Infrastrutture Edoardo Rixi e alle Imprese Valentino Valentini.

Per le società partecipate erano presenti Francesco Starace, amministratore delegato di Enel; Claudio Descalzi, ad di Eni; Stefano Venier, amministratore delegato di Snam e Stefano Donnarumma, ad di Terna.

Prima di partecipare alla riunione di questo pomeriggio, il ministro per gli Affari europei, la coesione e il Pnrr Fitto aveva partecipato in mattinata al Consiglio Affari Generali a Bruxelles. Nel corso della riunione, Fitto ha ribadito che “la priorità dell'Italia è quella di rafforzare la competitività dell'industria europea, evitando soluzioni che creino disparità di condizioni fra chi ha spazio fiscale e chi non ne ha, con il conseguente rischio di frammentazione del mercato interno”.

Intanto, arriva un dato interessante dalla Banca d'Italia relativo ai dati sulle prospettive occupazionali in merito all'attuazione del Pnrr, secondo cui “serviranno fino a 375mila lavoratori in più nell'anno di maggior picco”, per la gran parte nel settore privato e non solo nelle costruzioni ma anche in comparti di “elevata intensità tecnologica” e con un aumento della domanda di “figure professionali qualificate”. In un documento pubblicato sul sito di Bankitalia (che, si precisa, non rispecchia necessariamente l'opinione della banca), si sottolinea come nell'anno di maggior spesa, il 2024, l'occupazione generata rientrerebbe in una forbice fra 300 e 375mila persone, a seconda se si consideri o meno la totalità dei fondi del Piano.