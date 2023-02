Caccia Usa abbattono un "oggetto volante non identificato" sopra l'Alaska. Biden: "Un successo"

Un oggetto non identificato è stato abbattuto da un jet Usa sopra l'Alaska. Volava a 40 mila piedi (12 mila metri) di altezza e avrebbe potuto mettere a rischio il traffico dell'aviazione civile: lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa Jonh Kirby specificando che l'ordine di abbattimento è arrivato dal presidente Usa Joe Biden.

Il presidente Usa, Joe Biden, ha definito "un successo" l'abbattimento. Biden stava aspettando sul prato sud della Casa Bianca l'arrivo del presidente brasiliano Luiz Ina'cio Lula da Silva, quando ha risposto a una domanda della Cnn.

L'"oggetto", ha riferito Kirby, rappresentava una "minaccia ragionevole" alla sicurezza dei voli civili. Dopo l'abbattimento, avvenuto al largo delle coste nord orientali dell'Alaska, in prossimità del confine col Canada, l'oggetto è ricaduto "nelle acque territoriali Usa", su una superficie "congelata". Quest'ultima circostanza, ha spiegato Kirby, potrebbe facilitare le operazioni di recupero dei resti dell'oggetto.

Più piccolo del pallone spia cinese abbattuto sabato, era all'incirca delle "dimensioni di una piccola automobile". Prima di procedere all'abbattimento, ha detto ancora Kirby, le forze Usa avevano stabilito che l'oggetto non era dotato di equipaggio. Al momento, ha ribadito, non è possibile determinare se l'oggetto appartenga a un'entità statale, ad un'istituzione o a un individuo. "Non siamo a conoscenza di altri oggetti tracciati nei cieli degli Stati Uniti", ha detto ancora il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby .

Kirby ha riferito che la scoperta del nuovo oggetto è arrivata per la prima volta all'attenzione degli Stati Uniti giovedì notte e che, a differenza del pallone cinese, questo oggetto non sembrava essere manovrabile ed era in balia del vento.

Gli Stati Uniti il 4 febbraio hanno abbattuto un pallone aerostatico cinese, attrezzato per lo spionaggio, che aveva transitato sui cieli Usa. Quest'ultimo oggetto abbattuto non è stato definito un "pallone" e Kirby ha spiegato che l'amministrazione Biden è venuta a conoscenza della sua presenza ieri sera.