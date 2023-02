L'Associazione calciatori: giocatori vittime di violenze, troppe complicità tra curve e presidenti

Violenze e intimidazioni contro i calciatori nascono anche da "presidenti e dirigenti che si sentono padroni, inducendo a comportamenti sbagliati. Il calcio non ha padroni, non è semplice spiegarlo a qualcuno". Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, commentando il rapporto "Calciatori sotto tiro" curato dall'Associazione Italiana Calciatori (Aic) e presentato oggi a Roma. Come sottolinea il documento, "il ritorno negli stadi ha purtroppo riportato cori razzisti e messaggi xenofobi, insulti verbali e minacce fisiche, in particolare verso i calciatori di vertice, con una concentrazione verso gli atleti stranieri. La vita reale, quella fuori dal campo, è diventata sempre più oggetto di minacce". Un ruolo non trascurabile in questo fenomeno rivestono i social network che per l'Aic, "come mostrato negli ultimi anni, si sono trasformati in una vera e propria piazza di scontro tra hater e calciatori. Non si esauriscono, tuttavia, le aggressioni fisiche e le rapine in casa o per strada, agevolate dalla facilità di conoscere le abitudini di personaggi sempre più pubblici".

L'Aic: "Tutto questo non è normale"

E se non stupisce il fatto che "chi offende, minaccia e intimidisce lo fa prevalentemente in gruppo, forte di una concreta possibilità di non essere riconosciuto o denunciato", l'Aic sottolinea che "a fronte della gravità dei fatti censiti appare necessaria una maggiore incisività negli interventi preventivi e repressivi, non solo a livello normativo ma prima di tutto culturale". Insomma per l'associazione che rappresenta i giocatori "occorre un processo culturale che insegni che questi episodi, semplicemente, non sono parte dello sport. Come abbiamo sempre detto: tutto questo non è normale".

Calcagno: "Troppo distacco nei confronti dei calciatori"

A margine della presentazione del rapporto, rispondendo a una domanda sul trasferimento in Turchia dell'ex giocatore della Roma, Nicolò Zaniolo, il presidente dell'Aic Umberto Calcagno ha osservato: "A me dispiace molto perché ci sono situazioni esterne al contratto di lavoro che hanno condizionato la decisione di Zaniolo e della società sul mercato. Noi dobbiamo normalizzare il nostro mondo per questo. C'è tanto di distacco nel vivere anche il calciatore come qualcuno che non può sbagliare". E ha aggiunto Calcagno: "Io credo che a posteriori la situazione poteva essere gestita meglio da tutti, ma non può essere una giustificazione rispetto alla violenza o a quello che è successo. Non è possibile che non si possa litigare con un allenatore o un presidente, perché si hanno questo tipo di conseguenze. È un rapporto che va risolto in quel contesto".