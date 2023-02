Pericolo di fuga, Dani Alves resta in carcere sotto custodia cautelare

Il tribunale di Barcellona ha deciso che Dani Alves deve rimanere in carcere, in custodia cautelare. Il terzino brasiliano è considerato "ad alto rischio di fuga" e il suo ricorso per la liberazione in attesa del processo per stupro , è stato respinto.

Nel comunicato diffuso dalle autorità giudiziarie della Catalogna si sottolinea che il rischio di fuga è anche "legato alla pesante pena che potrebbe essergli inflitta in questo caso" e ai suoi mezzi finanziari "che potrebbero consentirgli di lasciare la Spagna in qualsiasi momento" per tornare in Brasile, da dove non potrebbe essere estradato.

Dani Alves, 39 anni, è stato accusato da una giovane donna di abusi sessuale nei bagni di una discoteca, il fatto sarebbe avvenuto alla fine di dicembre nella Ciudad Condal. Dal 20 gennaio Alves è rinchiuso nel complesso carcerario di Brians, a una quarantina di chilometri da Barcellona.

In questo penitenziario , che ospita soprattutto detenuti condannati in via definitiva ma anche alcuni in custodia cautelare come Alves, ci sono celle individuali con docce in ogni stanza, in modo da evitare le docce comuni e impedire che qualche altro detenuto possa fotografare il calciatore o rendere pubbliche informazioni sulla sua vita quotidiana all'interno del carcere. Una circostanza già accaduta in passato con altri detenuti.

Il calciatore continua a negare di aver forzato la ragazza ad avere rapporti sessuali.