Cristiano Ronaldo, star dell'Al-Nassr, festeggia i 300 anni dell'Arabia Saudita con tunica e spada

Tunica, mantello, spada in mano. E' un Cristiano Ronaldo inedito quello che si è mostrato a Riyad in una delle celebrazioni per i trecento anni dalla fondazione dell'Arabia Saudita, dove gioca da inizio anno in forza all'Al-Nassr.

Il fuoriclasse portoghese si è mostrato agli obiettivi delle macchine fotografiche insieme con i dirigenti del club della Capitale, e con Talisca, compagno di squadra brasiliano ex Bahia e Benfica. Istantanee diffuse dal team attraverso i suoi canali social.