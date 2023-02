Il Napoli sfida l'Eintracht a Francoforte, partita di andata per un posto nei quarti di Champions

Numeri alla mano, in questa stagione il Napoli sta dimostrando di essere pronto per il grande salto. Nei gironi gli azzurri sono andati a bersaglio ben venti volte e hanno subito solo sei reti. Tutto con una sonora lezione al Liverpool all'andata e dieci gol rifilati all'Ajax in due gare. Una marcia implacabile, che ora Spalletti & Co. vogliono proseguire anche contro la formazione di Glasner per continuare a inseguire il sogno Champions insieme a quello scudetto.

I tedeschi, infatti, sebbene siano al sesto posto in classifica, sono a soli 2 punti dalla quarta, il Friburgo, e a 5 dal trio di testa formato da Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Union Berlino; risultati che però impallidiscono di fronte al ruolino di marcia della squadra di Spalletti . Gli azzurri infatti arrivano a questo appuntamento sulla scia di un campionato che stanno dominando, ma consci delle difficoltà vista la portata di un avversario di valore e vincitore dell'ultima Europa League.

Al Deutsche Bank Park di Francoforte "si parrà la nobilitade” del Napoli impegnato nella sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Eintracht, squadra che tanto bene sta facendo in Bundesliga.

Glasner: “Mi appello alle tifoserie”

"Non voglio scontri. Vogliamo una festa di calcio, dev'essere una giornata di calcio pacifica. Voglio entusiasmo, ognuno tifi per il proprio club, ma per favore creiamo una festa entusiasmante".