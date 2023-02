Champions League, sfida Inzaghi-Conceiçao: stasera Inter-Porto per lanciare l'assalto ai quarti

Guardia alta per l'Inter: per arrivare tra le prime otto d'Europa ci sarà bisogno di una grande doppia prestazione, a cominciare da questa sfida.

Secondi in campionato alle spalle del Napoli capolista, lontani 15 punti, i nerazzurri di Inzaghi aspettano a San Siro il Porto giunto a questo punto della kermesse continentale dopo aver vinto il girone B (mettendosi alle spalle Club Brugge, Bayer Leverkusen e Atletico Madrid). I lusitani guidati dall'ex nerazzurro Conceicao (compagno di squadra di Inzaghi nella Lazio), in campionato sono al momento secondi alle spalle degli eterni rivali del Benfica, ma hanno già dimostrato una dimensione europea importante.

Qui Inter

"Conosciamo l'importanza di questo ottavo di finale. L'anno scorso - ha sottolineato Simone Inzaghi - abbiamo fatto partite di questo tipo come le due gare con il Real Madrid e con il Liverpool, squadre che poi hanno fatto la finale, mentre quest'anno abbiamo giocato col Bayern e col Barcellona. Sono grandi partite che bisogna fare alla grande soprattutto di testa, ci saranno momenti in cui avremo difficoltà e ne dovremo uscire da squadra. Sarà determinante la testa perché sui 180' fa la differenza. Ci saranno difficoltà e dovremo superarle tutti assieme perché il Porto - ha concluso - lavora insieme e non si perde. Servirà un grande lavoro di squadra".

Qui Porto

In panchina duello tra lo stesso Inzaghi e l'ex nerazzurro Sergio Conceicao, insieme alla Lazio. "Ma la sfida non è tra noi due - ha tenuto a precisare il tecnico dei lusitani n conferenza stampa -, ma tra due squadre che hanno tanta storia. Mi fa piacere rivederlo, siamo stati insieme a Roma e abbiamo vinto dei titoli importanti. Adesso facciamo un altro lavoro, più impegnativo ma ugualmente appassionante. Mi aspetto una gara difficile - ha proseguito -, l'Inter è una squadra forte, con tanti giocatori di valore, un gioco chiaro e abituata a disputare partite di alto livello; gioca in uno dei campionati più competitivi al mondo e negli ultimi tre mesi ha perso soltanto una volta. Conosciamo le loro qualità, ma anche le nostre. Siamo abituati a certi palcoscenici, siamo un club storico".