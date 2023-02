Champions League, alle 21 Milan-Tottenham. Obiettivo successo per scacciare la crisi

Allo stadio Giuseppe Meazza il Milan di Pioli ospita il Tottenham di Conte per l'andata degli ottavi di finale. Entrambe le squadre non vivono un momento felice di questa stagione, impegnate nei rispettivi campionati per un posto in Champions League.

I rossoneri, nell'ultimo turno di campionato, hanno riassaporato il gusto della vittoria dopo un periodo nero, battendo 1-0 il Torino, interrompendo così una striscia di tre sconfitte consecutive. Gli uomini di Pioli cercheranno di conquistare ad ogni costo un risultato positivo in vista della partita di ritorno in terra inglese. Missione non semplice, vista la qualità degli avversari.

Sul fronte opposto è una sfida che sa di derby per l'attuale tecnico degli Spurs Antonio Conte, ex nerazzurro, che spera di giocare un brutto scherzo ai rossoneri. Il Tottenham, a differenza dei rossoneri, è reduce nell'ultima di Premier League da una sonora sconfitta per 4-1 ad opera del Leicester.