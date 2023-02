Conference, missione ottavi per Fiorentina e Lazio a caccia di punti in vista dei match di ritorno

La Fiorentina cerca di rilanciarsi in Europa. I viola ricominciano la loro campagna continentale nel playoff di Conference League, dopo aver chiuso al secondo posto nella fase a gironi, e puntano a reagire alle difficoltà in campionato. La squadra di Italiano è impegnata in casa dello Sporting Braga, che dopo essere stato "retrocesso" dall'Europa League, si è ripreso in campionato come dimostra l'attuale terzo posto. L'obiettivo per i toscani, come ha spiegato Vincenzo Italiano, è cercare di uscire imbattuti dalla trasferta portoghese in attesa della gara di ritorno il 23 febbraio al Franchi; in palio l'accesso agli ottavi.

Il tecnico della Fiorentina afferma: ''E' presto per dire quale è la squadra favorita per arrivare in fondo alla competizione, ce ne sono molte, di sicuro noi vogliamo giocarcela perché ci teniamo molto e puntiamo ad andare avanti. Sappiamo che per riuscirci dovremo cercare di fare meglio rispetto a quanto fatto finora in campionato. Contro un avversario forte come il Braga bisognerà evitare ogni minima distrazione che potrebbe costarci caro, vogliamo dare un senso alla gara di ritorno".