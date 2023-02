Conference, alle 18.45 Cluj-Lazio: i biancocelesti in Romania per blindare il successo dell'andata

Per il ritorno i biancocelesti si presentano allo Stadio Constantin Radulescu, con l'obiettivo di non perdere e avanzare così agli ottavi di finale, nonostante le numerose assenze per infortunio. Alla Lazio basta anche un pareggio per superare il turno.

"In questo momento - ha evidenziato mister Sarri - abbiamo 7-8 assenze e siamo in difficoltà. Non è un alibi per noi, ma è una difficoltà in più che si aggiunge alle altre. Dobbiamo tirare la partita dalla nostra parte. Loro sono più fisici e più abituati a giocare in certe situazione, non serve superficialità e va affrontata nel modo giusto. In Conference ci sono squadre forti, penso al West Ham che è di livello elevatissimo nonostante la classifica in Premier. Il fatto che non si vinca in trasferta in Europa da tempo è un dato oggettivo sul quale dobbiamo crescere. In campo internazionale - ha concluso il tecnico della Lazio - se si sbaglia l’approccio alla partita si perde sempre".