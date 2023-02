Conference: la Fiorentina, con la qualificazione in tasca, incontra al Franchi lo Sporting Braga

"Abbiamo accumulato un vantaggio importante ma il calcio è imprevedibile - evidenzia il mister Vincenzo Italiano - per questo serviranno la stessa attenzione e concentrazione. L'obiettivo è vicino, sarebbe folle distruggere la goleada dell'andata. Servirà quindi il giusto approccio, non dobbiamo rischiare di rimettere in discussione una partita che sembra chiusa, non dobbiamo dare coraggio agli avversari. Bisogna essere attenti e concreti come all'andata. Come mi spiego - prosegue l'allenatore dei viola - una Fiorentina così diversa in Europa da quella in campionato? Forse in Italia ci conoscono meglio e sanno come limitarci, forse è solo un caso. Di sicuro noi scendiamo in campo sempre per vincere e lavoriamo per cercare di riuscirci. Sono fiducioso sognare di vincere questa coppa non costa nulla".