Coppa Italia, alle 21 Juventus-Lazio: la voglia di rilancio contro il buon momento biancoceleste

È la terza volta che Juventus e Lazio si sfidano ai quarti di finale e il bilancio è di una qualificazione a testa. La sfida di stasera è anche lo scontro della visione dei due allenatori, il realismo di Massimiliano Allegri, e il tatticismo di Maurizio Sarri, ex allenatore dei bianconeri.

La Lazio ha pareggiato in casa contro la Fiorentina ed è ancora in corsa per un posto in Champions. La Juve, d opo la sonora sconfitta con il Monza, cerca di rialzare la testa in uno dei momenti più complicati della sua storia recente. Nella sfida che vale un posto in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, i bianconeri affrontano una della squadre più in forma in questo momento. La Lazio, infatti, è in striscia positiva da 4 partite consecutive (5, se si considera il successo agli ottavi contro il Bologna) ed è intenzionata ad approdare tra le migliori 4 della competizione, migliorando il risultato dello scorso anno, quando venne eliminata proprio ai quarti per mano del Milan.

Le due squadre si ritroveranno di fronte l’una contro l’altra dopo poco più di due mesi dall’ultima volta, quando sempre allo Stadium a sorridere fu la squadra di Allegri con un rotondo 3 a 0.

"Dopo la buona reazione con l'Atalanta, due giorni dopo la penalizzazione, contro il Monza c'è stato un rimbalzo negativo. I 15 punti però non sono un alibi, ci penserà la società a difenderci". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio, nei quarti di finale di Coppa Italia. "Non dev'essere un alibi o una giustificazione, dobbiamo andare in campo e fare quanto occorre fare - aggiunge Allegri-, forse è la prima volta che vengono tolti 15 punti dalla classifica, eri terzo e torni sotto. Bisogna gestire la situazione nel migliore dei modi. La partita di Coppa Italia va fatta al meglio, faremo il massimo".

In casa Lazio, dopo il ritorno in campo contro la Fiorentina, Sarri potrebbe pensare ad un ritorno in campo di Ciro Immobile: “Mi sembra sia entrato in maniera discreta, me lo aspettavo - sottolinea - più in difficoltà. Ha tirato tre volte ed è andato vicino al gol”.