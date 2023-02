Europa League, alle 18.45 Salisburgo-Roma e alle 21.00 Juventus-Nantes

Tre partite in nove giorni. E un esame europeo contro la squadra dall'età media più bassa della passata fase a gironi di Champions League (22 anni e 279 giorni). La Roma di Mourinho , vincitrice dell'ultima Conference League, ricomincia la sua campagna continentale alla Red Bull Arena, nell'andata del turno preliminare in casa del Salisburgo. Padroni di casa che sono "retrocessi" dalla Champions League, dopo il terzo posto nel girone con Milan, Chelsea e Dinamo Zagabria: "Abbiamo studiato i prossimi avversari, hanno giocatori di grandissima qualità. L'età non è sinonimo di poca esperienza, perché hanno calciatori con 15-20 partite di Champions", spiega Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match. L'allenatore portoghese non si fida degli austriaci e annuncia al massimo "uno o due cambi" rispetto alla formazione classica.

La Juventus sfida i francese del Nantes in un doppio confronto che ripropone quello andato in scena per la semifinale di Champions League 1995/96: bianconeri all'epoca vincenti 2-0 in casa e ko 3-2 in Francia, qualificandosi per la finale poi vinta ai rigori contro l'Ajax. Massimiliano Allegri , tecnico dei bianconeri, sogna la vittoria nella competizione da cui ripartono le ambizioni bianconere. “E' un obiettivo importante, può essere una porta per l'accesso alla Champions”. In caso di successo nella finale di Budapest il prossimo 31 maggio, si garantirebbe il pass qualificazione per la Champions: “Facciamo un passo alla volta, ora dobbiamo avere massimo rispetto del Nantes” . L'eliminazione dalla Champions del novembre scorso non è stata ancora metabolizzata dal tecnico: "Uscire dalla competizione ci ha lasciato amarezza, vogliamo andare avanti anche per riempire il calendario e l'ho anche detto ai ragazzi, è più bello poter giocare sia la domenica che il giovedì, anche perché purtroppo il mercoledì non possiamo più scendere in campo". Tanti vedono in Allegri una sorta di condottiero bianconero nella tempesta che squadra e club stanno affrontando da diverse settimane: "Ma non lo sono, mi ritengo soltanto l'allenatore - precisa - perché la società è forte ed è la compattezza che deve fare la differenza: il -15 ha causato un normale scombussolamento ma è una roba passata e non dobbiamo più pensarci".

Dall'altra parte, l'allenatore del Nantes, Antoine Kombouare, ha dichiarato dopo il sorteggio: “Volevamo una squadra difficile ed è arrivata. L'obiettivo era superare la fase a gironi e ci siamo riusciti. La gente voleva una grande squadra e anche questa è fatta. Ora dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l'ultima”.