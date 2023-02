Europa League, la Juventus a Nantes per timbrare il pass per gli ottavi. La vittoria è d'obbligo

A distanza di una settimana torna l'Europa League. Grande attesa per la Juventus nella gara di ritorno dei play-off contro il Nantes. Missione non impossibile per i bianconeri di Massimiliano Allegri, che per accedere agli ottavi di finale di Europa League, dopo il pareggio dell'andata firmato da Vlahovic e Blas , dovranno necessariamente vincere in casa del Nantes. La Juve si presenta allo Stade de la Beaujoire reduce dal successo in campionato, per 2-0, contro lo Spezia.

Qui Juventus

"Per noi è una partita molto importante, ci giochiamo il passaggio del turno e non scordiamoci che la Juve negli ultimi tre anni è stata sempre eliminata agli ottavi". Così il tecnico della Juventus. "Per noi sarà una serata molto importante contro una squadra che sarà spinta dal pubblico, i gol in trasferta non valgono più e quindi è una finale secca, bisogna giocarla bene tecnicamente, sapendo che c'è la possibilità che si vada ai supplementari", spiega Allegri che sarà privo di Chiesa. “Non c'è e quindi troveremo un'altra soluzione, i ragazzi sono sereni, sanno bene qual è l'importanza del match e che vincere sarebbe una bella spinta per il campionato e per l'Europa League”.