Europa League, la Roma sfida il Salisburgo: bussola orientata unicamente verso la vittoria

Non ci sono piani B: la Roma è obbligata a vincere tra le mura amiche con due gol di scarto, visto che il Salisburgo si era imposto 1-0 all'andata in Austria . In un Olimpico praticamente esaurito per l'occasione, i giallorossi puntano ad una prosecuzione di successo del percorso in Europa dopo aver vinto la Conference League nella scorsa stagione.

Inutile dire che Josè Mourinho vorrebbe avere anche Paulo Dybala in campo. Pellegrini è totalmente recuperato, ma lo stesso non si può dire di Abraham, dopo l'intervento di sutura subito all'occhio destro a causa dello scontro con Mancini durante Roma-Verona. Il calciatore è comunque pronto a stringere i denti, ma nessuno a Trigoria vuole rischiare la sua incolumità, e per questo è derimente il parere dei medici. La gara con il Salisburgo sarà un vero banco di prova per i giallorossi, per capire se la squadra potrà continuare il sogno europeo.