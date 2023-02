Nicolò Zaniolo inserito dalla Roma nella lista Uefa in vista della seconda fase dell'Europa League

Nicolò Zaniolo è stato inserito dalla Roma nella lista Uefa, quella cioè dei giocatori a disposizione in vista della fase a eliminazione diretta dell'Europa League che per i giallorossi inizierà il 16 febbraio con lo spareggio per gli ottavi di finale contro il Salzburg. L'Associazione Sportiva Roma fa sapere che la presenza di Zaniolo nella lista Uefa è solo formale, in quanto fa parte dei giovani formati in Italia, e che alla luce degli attuali regolamenti non avrebbe avuto senso escluderlo, ma che il giocatore resta fuori dal progetto della squadra di José Mourinho.

Zaniolo a Trigoria per una visita medica

In mattinata Zaniolo, maglia numero 22 della Roma, è tornato al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, dove si allena la squadra, per sottoporsi a una visita medica. Il 31 gennaio il giocatore aveva inviato alla società un certificato che documentava la necessità di un periodo di riposo di 30 giorni. Nella lista Uefa sono stati inseriti anche Rick Karsdorp e Georginio Wijnaldum.