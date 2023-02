Calcio femminile, Inghilterra-Italia 2-1: azzurre senza smalto, una doppietta di Daly le castiga

La nazionale italiana di calcio femminile perde 2-1 contro l'Inghilterra nella seconda giornata dell’Arnold Clark Cup 2023 alla Coventry Building Society Arena. Per le azzurre è la seconda sconfitta dopo quella contro il Belgio per 1-2.

Al terzo minuto l'Italia va vicina alla rete: Galli avanza e serve un filtrante a Giacinti, il suo tiro sul primo palo è pericoloso ma Roebuck è pronta a deviare in angolo. Da quel momento però la manovra offensiva delle inglesi impedisce alle azzurre di reagire. Rachel Daly si fa trovare sempre libera dalle compagne, mettendo in difficoltà il reparto difensivo della squadra allenata da Milena Bertolini. Il portiere Laura Giuliani si rende protagonista di due interventi importanti prima su tiro di Hemp e poi di Daly, che approfittano di due errori della difesa italiana. Al 31esimo l'Inghilterra passa in vantaggio grazie a una girata di testa di Daly servita dalla destra con traversone di Robinson. Nel recupero del primo tempo Daly di testa anticipa Giuliani in uscita, ma colpisce la traversa.

Nel secondo tempo Bertolini sostituisce Linari per Boattin, mentre il ct inglese Sarina Wiegman fa entrare Zelem e Nobbs al posto di Walsh e Park. Al 49esimo un traversone serve Daly che riesce ad anticipare Salvai, ma il suo tentativo è alto. L'Inghilterra già in vantaggio non dà tregua e continua ad attaccare. Al 53esimo è Nobs che raccoglie una respinta corta di Linari, ma Giuliani salva ancora una volta lo specchio della porta. Al 54esimo Cantore e Caruso sostituiscono Girelli e Galli e l'Italia prende coraggio. È proprio Cantore a segnare il pareggio al 59esimo, colpendo di testa la palla su traversone dalla sinistra di Bonansea. Le speranze delle azzurre durano però solo 12 minuti. È il tempo che ci vuole alle inglesi per ritrovare il vantaggio. Daly riesce a smarcarsi da Linari e Salvai e devia in rete un traversone di James: è il 2-1 per l'Inghilterra su cui termina la partita. Per ritrovare il sorriso e viaggiare con ottimismo verso il Mondiale, in programma in Australia e in Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto prossimi, bisognerà ora battere la Corea del Sud nell’ultima partita del torneo prevista per mercoledì.