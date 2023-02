Calcio femminile. Italia-Belgio, Bertolini: "Giocheremo con rabbia e voglia di vincere"

Le Azzurre sono pronte a debuttare all’Arnold Clark Cup, la competizione che fino a mercoledì 22 febbraio metterà di fronte – oltre a Italia e Belgio – anche la Corea del Sud e le campionesse d’Europa in carica dell’Inghilterra. Un quadrangolare di livello e tre gare per testare le Azzurre, a poco più di cinque mesi dalla competizione mondiale che si disputerà dal prossimo 20 luglio in Australia e Nuova Zelanda.

Appuntamento, quindi, con Italia-Belgio, diretta su Rai Sport alle 17.45. Il prestigioso torneo permetterà alla squadra di Milena Bertolini di confrontarsi con avversarie di assoluto livello, con l’obiettivo di voltare pagina dopo le difficoltà di fine 2022 e riprendere fiducia e slancio in vista del Mondiale.

“Le ragazze sono molto felici di essere qua, stanno lavorando bene, con grande entusiasmo e concentrazione”, ha dichiarato l'allenatrice, “ci siamo ritrovate solo pochi giorni fa ma ho constatato che nel gruppo c’è una motivazione e un atteggiamento diverso rispetto all’Europeo. Queste partite saranno importanti perché daranno la possibilità a chi finora ha giocato meno di confrontarsi con squadre dello stesso livello di quelle che troveremo in Australia e Nuova Zelanda. Sono certa che riceverò delle indicazioni che mi permetteranno di capire chi è già pronta per il Mondiale"

Sarà una giornata speciale anche per Cristiana Girelli, a un passo dalle 100 presenze in azzurro da festeggiare con la fascia da capitana al braccio, e per le giovani della rosa, intenzionate a dimostrare alla cittì di essere pronte a prendere parte a un grande evento internazionale.