Australia e Nuova Zelanda alla Fifa: "Non vogliamo i sauditi come sponsor dei mondiali femminili"

No alla sponsorizzazione dal governo dell'Arabia Saudita per i Mondiali di calcio femminili in programma dal 20 luglio in Australia e Nuova Zelanda. È la richiesta fatta pervenire alla Fifa da parte delle federazioni calcistiche dei due Paesi organizzatori del torneo, dopo che si è saputo che Visit Saudi starebbe per essere nominata sponsor del campionato a 32 nazioni. I responsabili della Federcalcio dei due Paesi hanno dichiarato di non essere mai stati informati su un eventuale accordo e, come hanno fatto sapere, "hanno scritto alla Fifa per un chiarimento". Football Australia ha sottolineato la sua insoddisfazione per non essere stata "consultata sulla questione prima che venisse presa la decisione". Un comunicato dello stesso tono è stato diffuso anche dall'organismo New Zealand Football.

La polemica arriva in una fase molto importante per il calcio femminile a livello mondiale. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha fatto sapere di attendersi due miliardi di spettatori per la nona edizione della Coppa del Mondo femminile. L'auspicio della Fifa è che ciò contribuisca alla crescita del calcio femminile.

Kathryn Gill, ex calciatrice della nazionale australiana, ha sottolineato che la Fifa è "obbligata a rispettare tutti i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e a esercitare la sua influenza quando questi non sono rispettati o protetti". Quindi Gill, co-presidente dell'Australian Professional Footballers' Union, ha aggiunto: "L'obiettivo delle giocatrici è quello di rendere la Coppa del Mondo femminile 2023 un'occasione per promuovere il bene e continueranno a chiedere conto alla Fifa quando quest'ultima lo metterà a repentaglio".

Nikita White, responsabile della campagna australiana di Amnesty International, ha ricordato che "in Arabia Saudita una donna non può nemmeno lavorare senza il permesso dell'uomo" e ha rimarcato lo "spaventoso record di violazioni dei diritti umani". Per White, "la sponsorizzazione della Coppa del Mondo femminile da parte delle autorità saudite sarebbe un caso da manuale di riciclaggio sportivo".