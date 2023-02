Guai alla stessa caviglia che impose lo stop ai Mondiali: "lesione ai legamenti" per Neymar

Stop ai box per Neymar, bisognerà vedere per quanto tempo. Per lui una distorsione alla caviglia con "lesione ai legamenti". Lo ha reso noto il PSG. L'attaccante brasiliano, all'inizio del secondo tempo della sfida vinta dai parigini 4-3 contro il Lille, ha appoggiato in maniera scomposta la caviglia destra dopo uno scontro di gioco ed è stato costretto a lasciare il campo in barella.

Il fuoriclasse verdeoro è stato sottoposto a nuovi esami che confermano la prima diagnosi. Un nuovo punto verrà fatto all'inizio della prossima settimana.