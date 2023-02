"Non voglio più nascondermi": Jakub Jankto, ex Samp e Udinese, fa coming out

L'esigenza di affermare la verità per non negare sé stessi facendo emergere la propria identità. Senza più timori, senza finzioni. "Sono gay e non voglio più nascondermi": con un video postato sui social il calciatore dello Sparta Praga, Jakub Jankto, ha scelto di fare coming out. "Ciao, sono Jakub Jankto - il suo messaggio - Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi".

Jankto, 27 anni, nazionale della Repubblica Ceca, in prestito dal Getafe, ha militato anche in Italia: nel 2015 arrivò all'Udinese, che lo mandò in prestito in Serie B all'Ascoli. L'esordio in A, nella stagione 2016-2017 a Udine, dove resta due stagioni prima di trasferirsi alla Sampdoria, in cui gioca per tre stagioni, prima di trasferirsi in Spagna nell'estate 2021. In totale ha giocato 155 partite in Serie A, segnando 17 gol.