Il presidente della Liga, Tebas: "Forza della Premier League? No, sono club economicamente dopati"

Record legati alle cifre di un singolo trasferimento (Enzo Fernandez, appena passato dal Benfica al Chelsea); primati relativi alla mole di milioni investiti complessivamente nel calciomercato dalla Premier League (oltre 900 milioni). Ulteriori riscontri che attestano la netta superiorità del calcio inglese rispetto agli altri campionati del Vecchio Continente?

Non la pensa così il presidente della Liga, Javier Tebas: "Si legge della forza della Premier ma non è così, è un campionato - punta il dito - basato sulle perdite milionarie dei club ai quali non bastano i ricavi ordinari. La maggior parte di loro sono club economicamente dopati".

"Stanno drogando i club - rincara la dose Javier Gomez, altro dirigente della Liga -. Stanno iniettando denaro che il club non genera ma che può spendere. Questo mette a rischio la sopravvivenza di un club quando l'azionista se ne va e, a nostro avviso, questo è barare perché trascina verso il basso il resto dei campionati".

Prese di posizione significative giacché Tebas e Gomez non rappresentano certo un campionato europeo di seconda fascia; a meno che qualcuno non ci veda enfasi da competizione al vertice del calcio continentale.