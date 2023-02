Olanda, Kudus va in gol, si toglie la maglia per omaggiare Atsu e non viene ammonito

Magliette sotto le divise di gioco per omaggiare i figli, per testimoniare amore alla partner, per lanciare i messaggi più disparati. In questo caso per compiere un gesto di grande sensibilità, per ricordare uno sportivo ucciso dal terremoto che ha devastato la zona di confine tra Turchia e Siria.

Il fantasista ghanese dell'Ajax Mohamed Kudus ha reso omaggio al connazionale 31enne Christian Atsu , e l'arbitro gli ha risparmiato l'ammonizione. Nel festeggiare la rete del 4-0 nel match contro lo Sparta Rotterdam, Kudus si è tolto la maglia per esibire quella che aveva sotto e che conteneva un messaggio, “R.i.p. Atsu”, per l'ex giocatore della squadra turca dell'Hatayspor, ex Chelsea, Porto e Newcastle.

Il direttore di gara Pol van Boekel ha compreso lo spirito del gesto di Kudus, dedicato al suo connazionale: "Ci sono delle regole, ma questo va oltre il calcio. L'arbitro mi ha detto che il regolamento non lo permetteva, ma che lui aveva capito la situazione", ha detto il ghanese a fine partita.