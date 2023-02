Collina: “L'arbitro spiegherà al pubblico le decisioni del Var"

L’analisi video delle azioni di gioco è un’innovazione per il calcio mentre in alcuni altri sport l'uso di tale tecnologia e l’informare i tifosi delle decisioni degli ufficiali di gara è più diffuso.

“Abbiamo deciso di fare questo processo perché abbiamo ricevuto richieste per rendere più comprensibile la decisione presa dall'arbitro dopo un intervento del VAR per tutti gli attori del calcio, ovvero gli spettatori allo stadio, o davanti alla televisione” . Così il capo degli arbitri della Fifa Pierluigi Collina a proposito della sperimentazione della spiegazione delle decisioni del Var al pubblico da parte dell'arbitro, in occasione del Mondiale per Club in corso in Marocco.

“Devo dire che ci sono altre esperienze in altri sport, in particolare la NFL nel football americano, che lo fanno da parecchio tempo. Sembra che gli arbitri siano abbastanza a loro agio con questo”, ha continuato Collina. “Nel calcio, la lingua potrebbe essere un problema, soprattutto quando devi fare questo annuncio in una lingua che non è la tua lingua madre. Potrebbe non essere così facile. Ma poiché l'annuncio sarà piuttosto conciso, sono molto fiducioso che gli arbitri si sentiranno a proprio agio", ha il capo degli arbitri Fifa.

La sperimentazione proseguirà fino alla finale di Rabat l'11 febbraio, mentre attualmente sono in corso discussioni su un ulteriore test in occasione della Coppa del Mondo FIFA Under 20 in Indonesia entro la fine dell'anno. A seconda dell'esito di questi percorsi, non è stato escluso l'utilizzo alla FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 di luglio e agosto