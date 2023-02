Manchester City sotto indagine della Premier per violazioni finanziarie

Manchester City sotto inchiesta con l'accusa di violazione delle regole finanziarie. Lo annuncia la Premier League che, a conclusione di una "lunga indagine", ha deferito il club a una commissione indipendente per "presunte violazioni tra le stagioni 2009-10 e 2017-18".

La Lega inglese fa sapere che la proprietà dell'Abu Dhabi United Group, che ha acquisito i Citizens nel 2008, non ha prodotto "informazioni finanziarie accurate per fornire una visione veritiera e corretta della posizione finanziaria del club". Questa documentazione, sottolinea la Bbc, includeva le entrate nelle casse societarie, comprese quelle relative alle sponsorizzazioni, e i costi operativi.

Ulteriori violazioni riguardano norme che richiedono dettagli completi sulla "remunerazione del manager", in questo caso per le stagioni dal 2009-10 al 2012-13, quando era in carica Roberto Mancini, e dei giocatori dal 2010-11 al 2015-16.

Nel 2020 il City aveva ricevuto dalla Uefa una squalifica di due anni dalle competizioni europee per violazioni al Financial Fair Play nel periodo tra il 2012 e il 2016, squalifica poi annullata dal Tas. Stando a quanto riporta la stampa britannica, il City avrebbe violato le norme finanziarie "più di 100 volte nell'arco di nove stagioni". Qualora la società inglese dovesse esser giudicata colpevole, rischia di incorrere in sanzioni che vanno da una penalizzazione in termini di punti all'esclusione dal campionato. L'indagine è partita nel dicembre 2018 alla luce dei documenti di Football Leaks pubblicati dal quotidiano tedesco 'Der Spiegel'.