Non solo PSG, anche il Manchester United potrebbe diventare qatariota. L'offerta del fondo sovrano

Sempre più club del calcio che conta nel Vecchio Continente recano il timbro delle monarchie del Golfo. Tendenza che allarma anche organizzazioni in prima linea nella battaglia per il rispetto dei diritti umani come Amnesty International.

Ora, dopo il Paris Saint-Germain, anche il Manchester United potrebbe diventare qatariota. Il fondo sovrano ha presentato infatti un'offerta ufficiale per l'acquisto della squadra inglese. La conferma è arrivata dallo sceicco Jassim bin Hamad Al Thani che promette di liberare l'iconico team dai debiti e riportarlo ai suoi antichi fasti. Lo sceicco Jassim è il presidente della Qatar Islamic Bank e ha presentato un'offerta per rilevare il 100% delle quote dagli attuali proprietari, la famiglia statunitense Glazer.