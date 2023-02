Si è spento Amancio Amaro, stella del "Grande Real" di Puskás e Di Stéfano

Amaro arrivò nel 1962 dal Deportivo La Coruna, dalla squadra della sua città, e con lui il Real vinse nove volte la Liga, tre Coppe del Re e la sesta Coppa dei Campioni battendo in finale il Partizan Belgrado nel 1966, dopo la sconfitta con l'Inter di Helenio Herrera a Vienna nel 1964. Era il Real 'ye'-ye'' con Miguel Munoz in panchina e tante leggende in campo Come Zoco, Manuel Sanchís, Pirri, Grosso o Paco Gento.