Agguato di ultras dello Stella Rossa di Belgrado contro romanisti, due feriti

L'agguato è avvenuto vicino allo stadio Olimpico di Roma, al termine di Roma-Empoli. Gli scontri sono avvenuti poco dopo le 20.30.

Un nutrito gruppo di persone, interamente vestite di nero, secondo le testimonianze tifosi serbi della Stella Rossa di Belgrado, ha attaccato gli ultras giallorossi del gruppo Fedayn sottraendogli gli striscioni. Un ferito ha riportato un taglio alla testa, l'altro un ematoma celebrale ma al momento del soccorso, a quanto si apprende, era cosciente. Gli aggressori si sono poi dileguati.

Gli ultras serbi, che si trovavano in Italia per aver seguito una partita di basket, sono gemellati con ultras del Napoli e l'agguato potrebbe essere stato u na vendetta indiretta per gli scontri sulla A1 dell'8 gennaio scorso , ma più in generale a un “patto di vendetta” che lega gruppi ultras dopo la morte di Ciro Esposito. Il tifoso del Napoli era stato assassinato il 3 maggio del 2014 con un colpo di pistola da un ultrà della Roma, Daniele De Santis, nei pressi dello Stadio Olimpico dove si era disputata la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina.

Cinque mesi dopo la morte di Esposito, apparve nella curva del Napoli uno striscione che secondo diversi esperti di dinamiche del tifo violento, si configurava come una chiamata alle armi: «Ogni parola è vana, se occasione ci sarà non avremo pietà». Da quel momento, sarebbe partita la caccia al romanista.

A stringere questo patto diverse tifoserie europee fra cui quella del Paris Saint Germain, l’Atalanta, Monaco 1860, Borussia Dortmund, e proprio lo Stella Rossa di Belgrado.

Il gemellaggio tra napoletani e serbi risale al novembre 2018, quando entrambe le squadre giocavano nello stesso girone di Champions League. In occasione del match giocato nel capoluogo campano, gli ultras serbi furono ospiti di quelli partenopei in curva B. Negli anni seguenti le due formazioni non si sono più incontrate ma il gemellaggio è comunque rimasto attivo.

Tra i gemellaggi della Curva Sud romanista c'è invece quello con i greci del Panathinaikos, storici rivali proprio dello Stella Rossa. Un dettaglio che fa pensare proprio a dinamiche tribali tra tifoserie deviate.

Curva Inter su raid Roma, fatti che non appartengono e mondo ultrà

"Quanto accaduto con l’azione compiuta e rivendicata dal gruppo serbo della Stella Rossa a Roma non può lasciare indifferente il mondo ultras italiano e non lascia sicuramente indifferente la Nord. Se è vero che non esistono regole scritte nel nostro mondo, a nostro avviso le dinamiche di rivalità devono consumarsi faccia a faccia e non con atti indegni seppure coordinati tra più persone". Così la Curva Nord Milano, feudo dei tifosi dell'Inter, commenta il grave episodio avvenuto ieri a Roma con l'aggressione di un gruppo di ultrà serbi a quelli giallorossi.

"Non è stata un’azione certamente da poco quella compiuta ai danni di uno dei più storici gruppi della Sud romanista ma rimane un agguato compiuto da molti a danno di pochi giocando sull’assoluta imprevedibilità di un gesto compiuto in assenza di uno scontro diretto", si legge ancora in un comunicato apparso sui social. "Ci sembra doveroso condannare questa deriva dei comportamenti ultras senza senso e che può pericolosamente spostare gli equilibri delle dinamiche legate alle rivalità - prosegue le Curva Nord - in un campo che non ci appartiene con regole prive di valori come Onore e Lealtà. Ci auguriamo che questo precedente non stimoli emulazioni che, lo ripetiamo, col mondo ultras nel quale siamo cresciuti non ha niente a che fare".