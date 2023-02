Bologna-Monza ora in campo: segui la cronaca testuale

Contro il Bologna Raffaele Palladino, tecnico del Monza, dovrà fare a meno di Carlos Augusto. Un'assenza imprevista che impone al tecnico di rivedere la formazione da presentare in campo al Dall'Ara. Tornerà Sensi, recuperato dalla squalifica scontata nella partita con la Sampdoria, che punta a una maglia da titolare. A centrocampo molto dipenderà dalla posizione di Pessina: l'ex Atalanta potrebbe giocare ancora nel cuore del reparto insieme a Rovella, Sensi o Machin, o tornare nel ruolo di trequartista al posto di Mota Carvalho. Sulla corsia sinistra è Birindelli il favorito per sostituire Carlos Augusto. Davanti spazio a Petagna e, nonostante il rischio giallo che porterebbe alla squalifica e a saltare la prossima gara col Milan, Caprari.

In casa Bologna il tecnico Thiago Motta dovrà vedersela con diverse assenze: gli infortunati Sansone e Zirkzee oltre ai difensori Bonifazi e Soumaoro, sempre fuori per infortunio, mentre Lucumì è squalificato. Ecco allora che le scelte di formazione sembrano obbligate, anche se fino alla fine Thiago Motta ha cercato di mescolare le carte per non dare punti di riferimento a Palladino, ma pure per tenere tutti i suoi giocatori sulla corda. Nel classico 4-2-3-1 a destra dovrebbe giocare Cambiaso, con uno tra Lykogiannis e Kyriakopoulos a sinistra, anche se quest'ultimo è stato utilizzato durante la settimana anche come esterno alto.