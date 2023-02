Udinese-Sassuolo 2-2, finisce in pareggio dopo un match esplosivo

Queste le scelte dei due tecnici per per la partita di oggi : Dionisi schiera un 4-3-3, Sottil decide per un 3-5-1-. In conclusione, Udinese e Sassuolo danno vita ad un bel vedere, ma nessuna delle due squadre riesce a sovrastare l'altra. Scintille in campo verso la fine del secondo tempo, segno forse di un nervosismo mirato ad una conclusione diversa. Al via i bianconeri partono attacco ma gli emiliani non ci stanno e dopo una manciata di minuti rimettono tutto in equilibrio Il fischio dell'arbitro mette fine ad una partita incandescente, dove succede davvero di tutto. Al termine del primo tempo, Udinese in parità contro il Sassuolo ospite, 2-2 il parziale. A sbloccare, neanche un minuto dall'inizio, proprio i padroni di casa con Udogie che supera una difesa immobile e e Consigli neanche si tuffa. Il Sassuolo reagisce, e dopo un'occasione sprecata subito dopo il gol subito pareggia al 6' con Henrique, e qui è la difesa dell'Udinese a rimanere imbambolata. Infortunio per Berardi al 12', esce sostituito da Bajrami. Occasione al 26' per Frattesi ma la palla va sul palo. Al 27 il raddoppio dell'Udinese grazie a Bijol dopo un lancio spiovente di Samardzic. Nei due minuti di recupero un autogol di Perez annulla il vantaggio dei friulani. Ad inizio ripresa ricomincia il circo delle emozioni e le prestazione da gol. Beto, Udogie e Lovric propongono vari schemi e sembrano ad un passo dal riportare avanti i friulani, mentre dall'altra parte Bajrami intimorisce Silvestri con un tiro che sfiora il palo. Il ritmo cala con il passare del tempo, diminuisce anche l'intensità, le squadre non riescono più a concretizzare davanti alla porta e si portano a casa il risultato dei primi 45'. Udinese e Sassuolo si devono accontentare di un punto ciascuna.

GettyImages Serie A, Udinese Calcio - US Sassuolo

A fine partita, secondo Dionisi, tecnico del Sassuolo: "E' stata una partita condizionata dalla partenza e dall'infortunio di Berardi, ma i ragazzi sono stati bravi a riprendere la partita. Abbiamo sofferto un po' alla fine e abbiamo concluso con un centrocampista che faceva il terzino. Bene per l'atteggiamento e dobbiamo continuare". Riguardo la prossima partita con il Napoli, commenta "In questo momento è quasi ingiocabile, sarebbe bello avere tutti a disposizione, se poi non sarà così faremo di tutto, vediamo cosa farà stasera. E' una partita da 'mission impossible' ma ce la giocheremo a viso aperto". Dall'altra parte, questo il commento di Sottil, tecnico dell'Udinese, dopo il pareggio con il Sassuolo: "I fischi dei tifosi? Mi sono dispiaciuti. Li rispetto ma non li condivido. Questa squadra oggi ha fatto una grande partita, ha tirato otto volte nello specchio, ha creato occasioni e di fronte c'era una signora squadra come il Sassuolo. Dovremo fare una valutazione più in generale, oggi abbiamo 30 punti, insieme con il Torino, devo fare i complimenti ai ragazzi. Se non glieli fanno i tifosi, glieli faccio io, lavoreremo ancora di più per essere più precisi e attenti, ma la squadra è stata in partita sempre. Dopo sei vittorie tutto ti viene meglio, rispetto a quel trend c'è anche un aspetto mentale da considerare, manca una vittoria per dare continuità. Se si riprende a vincere tutto torna più sereno".

LaPresse Udinese vs Sassuolo - autogol Perez

Il match tra tra Udinese e Sassuolo è stata una sfida soprattutto tra le filosofie di gioco dei due allenatori: Andrea Sottil, tecnico dei bianconeri e Alessio Dionisi, allenatore dei neroverdi. In casa Sassuolo, durante la conferenza stampa pre gara, Dionisi aveva spiegato: “C'e da parte di tutti la volontà di fare bene, ho percepito grandissimo spirito di gruppo. Da quando ci sono io, l'Udinese è la squadra contro cui abbiamo fatto meno punti, è una squadra fisica, se ci adegueremo alla partita che vuole sarà difficile fare un risultato positivo. Ma veniamo da tre partite giocate bene. Se non saremo bravi sarà dura fare un risultato positivo”. In casa Udinese, questo era stato il commento di Sottil "Li conosciamo bene. È vero che vengono da due vittorie, ma abbiamo veramente la voglia e la determinazione di sfoderare una prestazione di grande livello davanti al nostro pubblico, cercheremo di portare a casa un risultato importante, senza ossessione, ma con intelligenza e lucidità. I ragazzi si sono allenati come forsennati, con grande fame e concentrazione per preparare questa partita, ma abbiamo le qualità e la forza per metterlo in difficoltà".