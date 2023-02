Inter-Udinese ora in diretta: segui la cronaca testuale

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, si concentra sul primo dei tre impegni che attendono la sua squadra nella prossima settimana. Oggi il match con l'Udinese, poi il Porto in Champions e infine il Bologna. Tre partite importanti nell'arco di sette giorni. I nerazzurri vogliono tornare al successo dopo lo 0-0 di Marassi. Questo il commento del tecnico: "Noi cerchiamo sempre la vittoria, a Genova la sorte non ci è stata amica, probabilmente dovevamo essere più cattivi e precisi in zona gol, ma la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto e ha provato a vincere la partita fino alla fine". Per Inzaghi quella con l'Udinese "è una partita da affrontare nel migliore dei modi. Voglia di rivincita dopo la sconfitta dell'andata? Vogliamo soprattutto fare una grande partita e vincere davanti al nostro pubblico, questo viene prima del pensiero della rivincita". Infine sul comportamento di Barella: "Tiene tantissimo alla causa e ha una grandissima carica, ha sempre voglia di vincere. A volte questa carica lo fa innervosire, ma sappiamo tutti che tipo di ragazzo sia. Ho grandissima fiducia in lui come in tutti gli altri ragazzi".

Andrea Sottil, tecnico dell'Udinese, dopo settimane, per la prima volta ha tutta la rosa a disposizione, grazie anche al recupero di Nestorovski e Masina. Capitan Pereyra si è allenato tutta la settimana per ritrovare la forma. Difesa e centrocampo sono confermati. Unico rischio i sei diffidati, tutti titolari. “A San Siro ci aspetta una partita molto stimolante, dove non c'è bisogno di caricare l'ambiente. Conosciamo la forza dell'avversario, è una squadra fisica che calcia molto in porta, la prima in serie A per cross effettuati, dovremo essere molto concentrati e attenti nella fase difensiva. Nello stesso tempo dobbiamo avere coraggio e giocare come sempre le partite a testa alta, con la nostra identità”, questo il commento del tecnico alla vigilia del match. "Andiamo a Milano a giocarcela, senza pensare alla classifica, il calendario o il turnover. Abbiamo le capacità e le qualità per mettere in difficoltà l'Inter".