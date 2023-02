Alle 20.45 Sassuolo-Napoli. La capolista cerca il settimo successo consecutivo

I neroverdi di Dionisi, dal canto loro, vengono da un buon momento di forma dopo il pareggio contro l'Udinese e le vittorie contro Atalanta e Milan e certamente, con 24 punti in classifica, cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il Napoli scende in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo per mettersi in tasca un'altra vittoria e vedere sempre più vicino il traguardo scudetto. La formazione campana infatti, a 15 giornate dalla fine del torneo viaggia con 15 lunghezze di vantaggio sull'Inter, sua più diretta inseguitrice.

Dionisi: “Contro il Napoli coraggio e pizzico presunzione di poter vincere”

"Affrontiamo una squadra forte, che ha dei numeri pazzeschi. Ma da parte nostra ci deve essere quella piccola presunzione di poter pensare di battere il Napoli. Avremo meno possibilità di loro, dobbiamo essere bravi ad attaccare ed efficaci nel finalizzare se vogliamo mantenere la partita in equilibrio. Dobbiamo essere bravi a stare nella partita e nelle partite che si creano dentro il match. Ci sarà da soffrire. Il Napoli può essere messo in difficoltà dalle nostre qualità". Così Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro il capolista Napoli.

"Mi aspetto che la squadra abbia coraggio di giocare. Coraggiosi con la palla ed essere squadra senza", ha aggiunto. "Non so se Bajrami sarà il vice Berardi, ha interpretato bene il ruolo a Udine, ma non so se Berardi non ci sarà... Mi aspetto un Napoli che vada su ogni campo per vincere, arrembante, questo ci metterà in difficoltà ma ci permetterà di avere delle situazioni da sfruttare se saremo gagliardi", ha concluso il tecnico degli emiliani