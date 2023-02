Spezia-Juventus ora in campo. Nonno Allegri va in cerca del settimo posto. Segui la cronaca testuale

Lo Spezia è quart'ultimo a due punti dal Verona e la sua posizione in classifica inizia a farsi difficile. Dopo l'esonero di Luca Gotti, a guidare la squadra in attesa della designazione di un nuovo allenatore ci sarà Fabrizio Lorieri. Ex portiere, Lorieri è stato negli ultimi mesi il vice allenatore. Gotti ha giocato 25 partite in tutto, 22 delle quali in campionato. Scelto dallo Spezia dopo Thiago Motta, Gotti è stato esonerato per i suoi risultati deludenti. Dall'inizio del 2023 lo Spezia ha vinto un’unica partita (in casa del Torino lo scorso 15 gennaio) e da allora ha inanellato tre sconfitte in campionato (più una di Coppa Italia sul campo dell’Atalanta), seguite dal pareggio per 2-2 ottenuto nell’ultima uscita sul campo dell’Empoli.

Qui Juventus

La Juventus scende in campo a La Spezia con l'obiettivo di agganciare il settimo posto, dove c'è il Bologna a 32 punti. In attesa del ritorno contro il Nantes di giovedì, Massimiliano Allegri ha deciso di non schierare Chiesa e anche Di Maria potrebbe restare fuori dai titolari. L'allenatore è appena diventato nonno: “Diventare nonno mi ha fatto effetto. Ieri sono andato a trovare mia figlia e nella culla del bimbo ho trovato un biglietto con scritto: nonno, mi raccomando, no 1-0. Speriamo di vincere 3-0 domani, altrimenti farò fatica a vederlo crescere…”.

“I due recenti sfoghi? Non sono nervoso. Magari l’altra sera ho avuto una reazione sbagliata, ma i miei numeri non sono opinabili. Accetto che si dica che sono un allenatore scarso e che le mie squadre fanno schifo perché fa parte della critica, ma sui numeri non si può discutere, non sono opinabili. E quando in passato parlai di corto muso, dissi che vincere il campionato di mille punti o uno era la stessa cosa. Poi il corto muso è stato rigirato e camuffato nel vincere le partite 1-0... La società c’è anche in questo momento. I grandi risultati li fanno le grandi società, ovviamente con interpreti bravi. A maggior ragione in questo momento che siamo penalizzati di 15 punti”.

“Noi – continua il tecnico - dobbiamo continuare a raggiungere i mini obiettivi e a risalire, ma con la consapevolezza che sul campo abbiamo totalizzato 44 punti. Dobbiamo migliorare la percentuale realizzativa e la gestione dell’imprevisto. La partita di Spezia è complicata, è un campo difficile e la squadra crea sempre molto. Lì le gare non finiscono mai, servirà attenzione e tecnica”.

“Federico è affaticato e stanco: ha disputato due partite in quattro giorni dopo dieci mesi fuori. Sicuramente giocheranno Perin, Rugani e Kean. Bonucci sta meglio, ma non abbastanza per scendere in campo dall’inizio. Hujsen? È un ragazzo molto bravo della Next Gen, adesso però pensiamo a finire bene questa stagione e non già alla prossima”.

“Problema Europa? Assolutamente no – conclude Allegri -. Ma dobbiamo migliorare le prestazioni quando siamo noi a comandare le partite. Il Nantes è stato bravo, è stato sempre dentro la gara e alla prima occasione ci ha punito. In Europa partite facili non ce ne sono”.