Alle 18, Empoli-Napoli, una sfida tra salvezza e scudetto

La capolista Napoli in trasferta a casa dell'Empoli. Un match per dimenticare la sconfitta dello scorso anno, ricordi non proprio felici per gli azzurri che abbandonarono il sogno dello scudetto. Ma stavolta si ripresentano dopo la vittoria in Champions e, soprattutto, in cima alla classifica, praticamente irraggiungibili. Per la sfida contro i toscani ci potrebbero essere tre cambi rispetto a Francoforte. Osimhen e Lobotka intoccabili, Rui e Politano pronti a rientrare. L'Empoli arriva da due pareggi, e con la stessa voglia di scalare la classifica per entrare definitivamente in zona salvezza.

Queste le parole di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, alla vigilia della sfida contro l'Empoli: "Sarà una partita delicatissima per la loro precisa geometria tattica, noi dovremo dilatare la loro compattezza. Loro hanno un modo di giocare che viene da lontano, sanno stare in campo benissimo, hanno calciatori forti, fortissimi, che noi ci troveremo il prossimo anno nelle grandi squadre a confrontarsi per l'alta classifica e già ora sanno come comportarsi in campo. Poi c'è l'esperienza di Luperto che abbiamo avuto e doveva giocare con continuità. Questi sono tutti segni della difficoltà della gara e dovremo essere bravi. Lei ha mai fatto il fabbro? Io sì, con gli occhiali da fabbro si vede solo davanti, di lato no perché c'è la barriera", aggiunge in conferenza stampa.

Ma Empoli è anche la ‘squadra’ di Spalletti, in una città dove lo conoscono tutti: "Sono partito da lì e sono molto grato all'Empoli. Nel calcio cerchiamo continuamente modelli da cui prendere qualcosa e per lavorare in maniera corretta bisogna imparare e da quelle parti c'è possibilità di vedere come si fa calcio. Lì di spunti su come fare calcio e di una visione futura se ne possono trovare tanti. Io sono stato favorito nel lavorare lì con quella impostazione, 7 anni tra allenatore e calciatore, 20 da tifoso, ne ho avuto benefici e strada facendo si fanno nuove esperienze".