Empoli-Spezia 2-2, incredibile rimonta degli azzurri dopo una partita tutta in salita

Quattro reti, un espulso per parte, un rigore parato ma fatto tirare di nuovo dall'arbitro e tanto spettacolo fino alla fine. Sono 90 minuti incredibili quelli che vanno in scena allo stadio Castellani, dove l'Empoli riesce a conquistare il pareggio dopo essere stato sotto di due gol oltre che, per una buona mezz'ora, in inferiorità numerica. Fino cioè al 49esimo quando anche Salvatore Esposito dello Spezia si prende un cartellino rosso. Finisce 2-2 una partita convulsa, nervosa e fallosa, i cui primi 15 minuti lasciano intendere ben poco dei successivi sviluppi: le due squadre fanno melina e si studiano, senza che si veda una sola azione degna di questo nome.

gettyimages Un'azione della partita

Il rigore che trasforma la partita Al 19esimo l'episodio che trasforma la partita in una ridda forsennata: lo Spezia batte un calcio d'angolo da destra con Verde, colpo di testa di Wiśniewski e deviazione sulla linea di Parisi con la mano. L'arbitro lascia proseguire, poi controlla al Var, espelle Parisi e decreta il rigore. Dal dischetto Verde calcia sulla sua destra, il portiere dell'Empoli, Guglielmo Vicario, si tuffa e respinge e sulla ribattuta riesce a salvare per la seconda volta. Luperto però entra in area mentre Verde sta ancora tirando e l'arbitro fa ripetere il rigore. L'atmosfera in campo si infiamma e si sfiora la rissa. L'arbitro ammonisce per proteste Vicario e il difensore dell'Empoli, Dimitris Nikolaou. Verde stavolta calcia a sinistra, il portiere sfiora il pallone ma non riesce a deviarlo: 0-1.

Getty Il rigore segnato da Verde

Il raddoppio di Verde Al 32esimo Verde parte dalla trequarti, si accentra e calcia di sinistro all'incrocio, Vicario si butta ma non ci arriva. Nell'esultanza Verde si toglie la maglietta e l'arbitro lo ammonisce.

Getty Verde esulta dopo la doppietta

L'espulsione di Esposito Neanche il tempo di tornare dagli spogliatoi e arriva un nuovo cartellino rosso: espulso il centrocampista dello Spezia, Salvatore Esposito, che centra la gamba di un avversario mentre cerca di rinviare il pallone e si becca una doppia ammonizione. Da quel momento gli azzurri si lanciano all'arrembaggio per cercare di agganciare il pareggio. Prima Bandinelli (Empoli) calcia da fuori area, ma la palla è alta. Al 61esimo nuova occasione per gli azzurri: traversone di Stojanovic, Caputo calcia di prima ma Nikolau lo stoppa. Poco dopo nuovo calcio d'angolo per l'Empoli (in tutto saranno sette i corner per gli azzurri), Piccoli colpisce di testa ma Dragowski è un drago e riesce a deviare.

Getty La partita è stata molto fallosa

Cambiaghi accorcia le distanze Al 71esimo l'azzurro Caputo riesce a strappare un pallone dai piedi di Wiśniewski, irrompe in area e passa una palla rasoterra a Nicolò Cambiaghi, la sfera gli sfugge, carambola tra i piedi di un difensore dello Spezia, Cambiaghi la calcia di nuovo e va in rete: 1-2. L'Empoli però non concede tregua agli avversari: al 79esimo va ancora al tiro con Cacace ma la palla è alta.

Getty L'esultanza dei calciatori dell'Empoli

Il pareggio nel recupero Tre minuti e l'Empoli manovra nell'area avversaria: Piccoli libera un destro che è deviato dalla difesa e poi bloccato da Dragowski. All'87esimo Marin trova la conclusione da fuori, ma è centrale e il portiere dello Spezia para. Cambio di fronte e i liguri vanno vicino all'1-3: gran tiro di Shomurodov da fuori area ma palla a lato. Al quarto minuto di recupero verticalizzazione di Cambiaghi sulla sinistra che la passa al centro, serie di conclusioni dei toscani, Emanuel Vignato mira l'angolo basso e trafigge Dragowski: finisce 2-2.

gettyimages Il pareggio di Vignato

Zanetti: "I giocatori subentrati hanno fatto la differenza" Molto soddisfatto l'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, al termine della partita: "Al netto degli episodi, da parte nostra è stata un'ottima partita. Faccio i complimenti ai miei ragazzi che ci hanno sempre creduto e che alla fine sono stati premiati. Se fosse durata un po' di più potevamo anche vincere". Come aggiunge il tecnico, "all'intervallo ero molto tranquillo perché al di là dell'inferiorità numerica stavamo giocando molto bene. Li vedo tutti i giorni, so che possono sempre fare un'impresa e oggi l'abbiamo fatta. Nel secondo tempo lo Spezia ha arretrato il proprio baricentro per merito nostro, chi è entrato per noi ha fatto benissimo, ho sempre detto dell'importanza dei giocatori che entrano dalla panchina, oggi hanno fatto la differenza".

Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli

Gotti: "Grande rammarico per i nostri errori" Di tono ben diverso il commento dell'allenatore dello Spezia, Luca Gotti: "Alla fine del primo tempo avremmo dovuto gestire con maggior calma e meno frenesia la partita. Non dovevamo rimanere in dieci e invece l'espulsione di Esposito, che è piccolo come episodio, ci penalizza. Abbiamo fatto una partita difensiva, abbiamo fatto tanti piccoli errori di troppo, purtroppo in alcune gare di serie A non bisogna commettere certi sbagli". E su Verde, autore della doppietta, il tecnico dice: "Il suo secondo gol non arriva per caso perché lui era vivo e partecipe nella partita. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo e meritavamo il doppio vantaggio. C'è dispiacere per non aver saputo gestire a dovere l'inizio di ripresa e per quel finale un po' convulso. Comunque rimane la prestazione ma anche il rammarico, che è grande".