Sfida a bassa quota: alle 15 Cremonese-Lecce, fase molto diversa per grigiorossi e salentini

Dopo la storica qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, i grigiorossi ultimi in classifica - galvanizzati dalla cura di mister Ballardini - sono affamati e soprattutto desiderosi di dimostrare anche in campionato la svolta positiva. Marco Baroni, allenatore del Lecce, a seguito di due scivoloni di fila contro Verona e Salernitana , intendono tornare a ingranare la quinta dopo aver inanellato - prima del doppio out - tre vittorie consecutive e due pareggi.

Qui Cremonese

Anche il ds della Cremonese, Simone Giacchetta, ai microfoni di Rai Radio 1 Sport, ammette: “Davide Ballardini ha portato esperienza, serenità e i calciatori hanno accolto volentieri questo cambio in panchina: prima si giocava bene, con un calcio molto aggressivo, però era molto dispendioso e, pur ricevendo tanti complimenti, non trovavamo la gratificazione né dei risultati né dei punti in classifica. Ballardini in quattro partite ha trasmesso - prosegue Giacchetta - il suo modo di essere tranquillo, sereno. Dà certezze quando si esprime; abbiamo ben fatto contro Napoli, Roma, Bologna e perso di misura con l'Inter e questo può essere propedeutico alla partita col Lecce che per noi è molto importante, forse più di quella con la Roma”.

Qui Lecce

In casa Lecce mister Marco Baroni affronta in conferenza stampa il momento non positivo: "Purtroppo sono arrivate due battute d'arresto in due ottime partite, in cui abbiamo fatto più passaggi, cross e tiri in porta. Spesso le partite sono episodi, basta vedere il secondo gol della Salernitana. Quello che è importante è la prestazione. Queste sono gare intense dove ci vuole grande concentrazione perché poi alla fine sono gli episodi a decidere, anche se concedi poco. Sono percorsi - continua Baroni - che in un campionato ci stanno. Noi dobbiamo giocare queste gare perché sono partite belle, quelle per cui si lavora con attenzione, determinazione e capacità di essere sempre dentro la partita. Siamo una squadra giovane con attaccanti giovani. Dobbiamo essere determinati ma senza pressione. Voglio lasciare liberi i ragazzi, che sanno benissimo che in A il Lecce non può avere dieci palle gol. Nelle ultime due partite abbiamo avuto molti palloni, penso a Blin a Verona ad esempio. Lì - conclude l'allenatore dei salentini - ci deve essere cattiveria e voglia di segnare".