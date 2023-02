Alle 18 al “Franchi” Fiorentina-Bologna, in palio punti preziosi per un posto in Europa

All'andata finì 2-1 per i felsinei che rimontarono il gol iniziale di Martinez Quarta, Italiano vorrebbe prendersi la rivincita ritrovando un successo che in A manca dallo scorso 7 gennaio contro il Sassuolo.

Italiano avverte la squadra: “Bisogna fare una grande prova”

"Se continueremo a esprimerci su questi livelli sono convinto che potremo recuperare punti e posizioni, nulla è compromesso. In Coppa abbiamo regalato una bella soddisfazione ai nostri tifosi, in semifinale dovremo affrontare la Cremonese che ha eliminato Napoli e Roma e dunque sarà un impegno difficile. Però abbiamo i mezzi per poter far bene, intanto godiamocela e pensiamo a fermare il Bologna che è squadra in salute e di qualità''. Così il tecnico dei viola.

“Questa classifica non ci piace e la vogliamo migliorare. Alcuni giocatori non sono al 100% ma chi scenderà in campo sarà agguerrito e cercherà di fare il massimo per far felici i tifosi”, ha concluso Vincenzo Italiano