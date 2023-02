Alle 18.30 Verona-Lazio, al "Bentegodi" gli scaligeri hanno un disperato bisogno di punti

Il Verona arriva dall’1-1 contro l’Udinese dove, passati subito in vantaggio si sono fatti raggiungere dai padroni di casa.

La Lazio è reduce dall'eliminazione ai quarti di Coppa Italia dalla Juventus all'Olimpico . Mentre nella scorsa di campionato gli uomini di Sarri sono stati fermati in casa dalla Fiorentina sull'1-1 .

Gli scaligeri credono fortemente nella salvezza avendo cinque punti di ritardo dal quart’ultimo posto. Gli ultimi cinque risultati frutto di due vittorie, due pareggi e due sconfitte, hanno dato entusiasmo alla squadra di mister Zaffaroni che ora crede nell’impresa.

I biancocelesti, nonostante il mezzo passo falso con i viola, sono tornati prepotentemente in corsa per un posto tra le prime quattro, come dimostrano le ultime cinque uscite nelle quali hanno ottenuto otto punti. L’obiettivo rimane alla portata a patto di continuare su questa strada, anche considerando le sconfitte di Atalanta e Milan che possono regalare alla squadra biancoceleste l'occasione per il +3 in classifica.